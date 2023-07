Bisseck trova l’Inter e saluta l’Aarhus: «Grazie a tutti, tornerò!»

Dopo la chiusura dell’affare che lo ha fatto diventare un nuovo giocatore dell’inter, Yann Bisseck ha voluto salutare l’Aarhus (sua ex squadra) e i suoi tifosi.

SALUTI – Yann Bisseck diventa un nuovo giocatore dell’Inter, ma non scorda l’Aarhus. Queste le sue parole di saluto per i suoi ex tifosi, tramite un post sul suo profilo Twitter ufficiale: “Grazie a tutti i miei compagni di squadra, l’allenatore, lo staff, i fisioterapisti, i dottori, ma soprattutto ai tifosi per il sostegno e per questa bellissima esperienza piena di successo! Porterò sempre con me questi momenti e sicuramente tornerò a trovarvi!“.

Questa la foto pubblicata a corredo del messaggio da parte di Yann Bisseck.