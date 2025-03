Bisseck, Inter e Germania: la sua valutazione è schizzata! – TS

Il buon rendimento all’Inter ha permesso a Bisseck di ottenere la prima convocazione con la Germania Maggiore. Ora la sua valutazione economica raggiunge cifre altissime, si parla di 50 milioni di euro.

VALUTAZIONE ALTISSIMA – Ma adesso quanto vale Yann Aurel Bisseck? L’Inter gongola per la crescita del gigante tedesco classe 2000. Arrivato dall’Aarhus, lo scorso anno, per sette milioni di euro, adesso la sua valutazione è praticamente schizzata in alto, tant’è che potrebbero arrivare in estate anche offerte da 40-50 milioni di euro. Bisseck è diventato presto un asset per la società nerazzurra, che però in caso di offerta “irrinunciabile” potrebbe anche decidere di monetizzare. Il ragazzo, che domani sarà avversario dei compagni interisti Barella, Frattesi e Bastoni in Italia-Germania, però è concentratissimo sul completare al meglio questa stagione.

Bisseck tesoro dell’Inter e risponde con personalità anche alla domanda sul Bayern Monaco

COLPO AZZECCATO – Bisseck si sta appunto rivelando come uno dei colpi più azzeccati nell’ultimo triennio da Ausilio e Marotta. Arrivato da semi-sconosciuto, è cresciuto tanto da meritare anche la prima chiamata con la Germania. Intanto, nella giornata di ieri, ha parlato direttamente dal ritiro tedesco, rispondendo alle domande sulla nazionale, ma anche al prossimo quarto di finale di Champions League contro i bavaresi del Bayern Monaco.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna