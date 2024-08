Bisseck, l’Inter ha un’alternativa di lusso: che miglioramenti! – CdS

Crescita esponenziale quella di Yann Aurel Bisseck in questo precampionato con l’Inter. Sicuramente uno dei migliori e Inzaghi se lo gode.

CRESCITA – L’Inter venerdì ha evitato la sconfitta sul campo del Pisa grazie al suo gigante in difesa Yann Aurel Bisseck. Il tedesco, 23 anni, si è buttato nella mischia allo scadere trovando la zampata giusta per battere Nicolas e ristabilire la parità all’Arena Garibaldi. Un gol che allo stesso Simone Inzaghi è piaciuto molto. Ma andando oltre, Bisseck si sta rivelando di partita in partita un giocatore molto importante per questa squadra. Una vera e propria garanzia, in attesa del reintegro al 100% dei vari big in difesa: a partire da Benjamin Pavard, il titolare del ruolo. Un’alternativa di lusso, non solo per il ruolo da braccetto.

Bisseck e quei miglioramenti costanti: l’Inter gongola

MIGLIORAMENTI – È il miglioramento di Bisseck nei movimenti che Inzaghi chiede al suo braccetto di destra, scrive il Corriere dello Sport, è ciò che più si è notato per ora in questo precampionato dell’Inter. Oltre ovviamente ai gol di Mehdi Taremi. Bisseck, impiegato appunto da alternativa a Pavard, nonostante la poca esperienza in carriera, si è già evoluto tantissimo. Gestisce il pallone con criterio, si propone spesso e volentieri in avanti, tentando incursioni verso il centro del campo per creare superiorità numerica. Un esperimento potrebbe anche essere quello di impiegarlo da centrale. Il tedeschino scalpita già per Genoa-Inter.

