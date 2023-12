Bisseck, un grande ex lo seduce: l’Inter spera in un due di picche − CdS

Yann Aurel Bisseck, stasera giocherà nuovamente titolare con la maglia dell’Inter, è sedotto da un grande ex nerazzurro in ambito Nazionale.

SEDUZIONE IN CORSO − Nuova importante chance per Bisseck, che questa sera dovrebbe figurare tra i titolari dell’Inter nel delicato match dell’Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri. Per il tedeschino sarebbe la seconda partita di fila da titolare in campionato dopo l’exploit con l’Udinese. Ma c’è anche una curiosità. A quanto pare, il giovane difensore sarebbe corteggiato dal grande ex nerazzurro Samuel Eto’o affinché accetti la corte del Camerun. Infatti, Bisseck, di passaporto e nazionale under 21 tedesca, ha origini camerunesi e potrebbe dunque accettare anche la seduzione dell’ex campione. L’Inter, dal canto suo, spera in un no visto che a gennaio c’è la Coppa d’Africa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno