Bisseck garanzia Inter e Inzaghi è affascinato da due cose! − CdS

Yann Aurel Bisseck cresce di partita in partita e adesso si sta rivelando una vera e propria garanzia per l’Inter, in attesa del rientro a pieno regime dei big. Simone Inzaghi ne apprezza due qualità importanti.

GARANZIA – L’Inter ieri ha evitato la sconfitta sul campo del Pisa, nella quarta amichevole precampionato, grazie al suo gigante in difesa Yann Aurel Bisseck. Il tedesco, 23 anni, si è buttato nella mischia allo scadere trovando la zampata giusta per battere Nicolas e ristabilire la parità all’Arena Garibaldi. Un gol che allo stesso Simone Inzaghi è piaciuto molto. Ma andando oltre, Bisseck si sta rivelando di partita in partita un giocatore molto importante per questa squadra. Una vera e propria garanzia, in attesa del reintegro al 100% dei vari big in difesa: a partire da Benjamin Pavard, il titolare del ruolo.

Bisseck affascina Inzaghi: patrimonio dell’Inter

RISORSA – Ma Bisseck piace ed è apprezzato tantissimo da Inzaghi, che è affascinato, sottolinea il Corriere dello Sport, in particolare da due cose: le sue capacità in fase difensiva e la velocità con cui si è calato nei meccanismi di gioco per supportare la manovra fin dalle prime battute. Bisseck è un patrimonio dell’Inter, avendo contratto fino al 2028. Arrivato la scorsa estate per sette milioni di euro dall’Aarhus, oggi già ne valeva molti di più. E anche Oaktree strappa un sorriso.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia