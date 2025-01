Bisseck apre a più soluzioni (anche sul mercato): jolly Inter – TS

Yann Bisseck è pronto a fare il suo rientro con l’Inter dopo un piccolo infortunio accorso durante la finale di Supercoppa italiana. Tuttosport analizza la crescita del difensore e la sua importanza tattica.

CRESCITA – Yann Bisseck è arrivato alla corte nerazzurra nell’estate del 2023. In un primo momento era stato pensato come sostituto di Alessandro Bastoni come centrale di sinistra. Poi si è cominciato a ritagliare diversi spezzoni di partita andando ad operare sul lato opposto. Ed è proprio come centrale difensivo destro, che Bisseck sta facendo vedere importanti miglioramenti. L’anno scorso 21 presenze in totale di cui 12 da titolare. Quest’anno è già a quota 21 gare disputate di cui 16 dal 1′. Il centrale tedesco ha sfruttato al meglio la lunga assenza dai campi, per infortunio, di Benjamin Pavard. Oltre al francese anche Francesco Acerbi è stato fuori per parecchio tempo, e tutt’ora è a riposo in via precauzionale. Molto probabilmente l’Inter non rinnoverà l’intesa con il calciatore anche per il 2026. Ecco che Bisseck potrebbe essere l’ago della bilancia che influenzerà il prossimo mercato estivo.

Bisseck è un Jolly difensivo che ogni allenatore vorrebbe: l’Inter se lo coccola

JOLLY – Bisseck nell’ultimo anno è cresciuto a vista d’occhio. Il suo valore di mercato si è attestato sui 30 milioni di euro. Ma per le qualità che ha e per la duttilità tattica che possiede vale molto di più. Non a caso l’Inter, per i prossimi rinforzi in difesa potrebbe virare su un difensore centrale destro o sinistro. Questo perché contro l’Udinese Bisseck si è districato egregiamente come vice-de Vrij, giocando una buona partita contro i friulani. Ha fatto intravedere non solo buone letture di gioco ma anche ottime doti da regista difensivo. Il rientro di Bisseck dall’infortunio rappresenta un’arma in più per Simone Inzaghi. Il tedesco potrebbe far risposare Stefan de Vrij che fino ad ora ha sempre giocato. Bisseck, con le sue prestazioni, potrebbe modificare i piani futuri di mercato dell’Inter.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini