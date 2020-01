Bisgaard: “Eriksen, zero problemi con Conte! PuÃ² essere l’anno dell’Inter”

Bisgaard: “Eriksen, zero problemi con Conte! Può essere l’anno dell’Inter”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva”, Morten Bisgaard, ex centrocampista danese dell’Udinese, ha parlato di Christian Eriksen all’Inter di Antonio Conte

NUOVO ARRIVO – Queste le parole di Morten Bisgaard</strong: «Ho visto l’Inter pareggiare due volte di fila, non me lo aspettavo ma forse quest’anno si può superare la Juventus, che ha perso con il Napoli e che non sta andando benissimo: potrebbe essere l’anno dell’Inter. Christian Eriksen lo vedo benissimo in Serie A, è un giocatore molto intelligente, con tanta corsa e che si sacrifica anche per la squadra: sa far girare la palla e può fare gol, non è facile entrare in un campionato a metà stagione però secondo me può fare bene. Nel centrocampo dell’Inter, nel 3-5-2, può fare benissimo la mezzala, in Danimarca non vedevamo l’ora che arrivasse questo giorno. C’è una differenza enorme fra Premier e Serie A ma Eriksen è un giocatore molto intelligente: adattarsi a questo campionato e al calcio di Antonio Conte non sarà un problema, sarebbe stato meglio arrivare all’inizio del campionato ma penso che Eriksen potrà fare molto bene».