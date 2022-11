Biscardi: «Skriniar? Rivedo stesse cose di Donnarumma! No ottimismo»

Maurizio Biscardi, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato a proposito della situazione di Milan Skriniar e del possibile rinnovo con l’Inter

RINNOVO − Biscardi parla a proposito della situazione di Skriniar con l’Inter: «Skriniar? Tergiversa così nel frattempo si arriva a gennaio. Io vedo le stesse cose che vedevo con Donnarumma, poi magari le cose si risolvano in maniera di versa. Io penso che se il problema fosse il mezzo milione in più si sarebbero già accordati. Si sa dove l’Inter può arrivare. Dopo tre incontri stai ancora che devi decidere sui bonus, vuol dire che ogni volta che trattiamo tu trovi un eccezione ed il tempo che passa è a vantaggio del calciatore. Io non vedo tutto questo ottimismo, io non ho mai visto giocatori che ti portano all’ultimo giorno e poi firmano».