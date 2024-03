Biscardi si esalta: «Inzaghi può diventare il migliore della storia dell’Inter»

C’è anche chi crede che Simone Inzaghi possa diventare tra i migliori della storia dell’Inter. Maurizio Biscardi lo dice con fermezza su TMW Radio.

SICURO – Biscardi è esaltato: «Parlare di Inzaghi tanto non vuol dire nulla. Però è cresciuto molto, così come la squadra. I meriti sono evidenti. Inzaghi può essere attratto dalla Premier League ma ha ancora un anno di contratto con l’Inter. Se vuole andarsene a tutti i costi riesce, se non vuole andare via allora perché dovrebbe mettersi contro l’Inter e rischiare da qualche parte? Anche perché qui può chiedere un lauto aumento. Gli conviene finire la stagione poi a giugno si discuterà del nuovo contratto e dei programmi. Il ciclo di Inzaghi potrebbe finire con la coppa del mondo per club. Concluderebbe un’epopea, dovesse centrare la Champions League. Se vince, per me non se ne va, perché ha la squadra che gli permette di realizzare i suoi sogni e può diventare il migliore tecnico nella storia dell’Inter».