Biscardi: «Inter senza portiere e punte che segnano! No colpe Inzaghi»

Maurizio Biscardi ha commentato su Tmw Radio la stagione dell’Inter che all’ultimo turno non è riuscita a vincere il campionato contro il Milan. Il giornalista spezza una lancia a favore di Inzaghi

NO COLPE INZAGHI − Biscardi difende il tecnico dell’Inter per non aver vinto lo Scudetto: «Con Conte non sarebbe successo tutto questo, ma lui non l’ha voluta guidare e se n’è andato. L’Inter ha due difetti, portiere che non para e centravanti che non segnano. Ma quando fai 104 gol e hai il rammarico di averne mangiati tanti, vuol dire che la squadra produce ma c’è qualche mancanza. Con Maignan al posto di Handanovic, lo vinceva lo Scudetto. Non si può quindi imputare ad Inzaghi di aver sbagliato. Ha pagato i suoi difetti. E’ ovvio, ha fatto errori come tutti. Anche Pioli li ha fatti, forse di meno. Fa parte del calcio. Io per esempio criticai nel derby Inzaghi quando fece uscire insieme Calhanoglu e Brozovic. Quello che resta è che ha vinto il Milan e se lo è meritato».