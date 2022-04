Biscardi: «Inter, ora rischi grosso! Anche Milan fallisce partite importanti»

Biscardi durante TMW Radio su Maracanà ha parlato della trentacinquesima giornata di Serie A, facendo riferimento alla lotta scudetto tra Inter e Milan.

CHI RISCHIA – Maurizio Biscardi, giornalista e figlio d’arte, ha parlato così su TMW Radio: «Il weekend? Io penso che rischia di più l’Inter. L’Inter se perde rischia di essere fuori dalla lotta scudetto. Il Milan invece anche se perdesse comunque resta in corsa. Io noto che entrambe le squadre falliscono le partite fondamentali quando giocano dopo. In questa statistica non si può non pensare a qualche colpa dell’allenatore. Simone Inzaghi come Carlo Ancelotti? Bisogna vedere a quella età quanti trofei ha vinto. Parlando della statistica prima quindi non so se abbia la capacità dei grandi di caricare i propri giocatori».