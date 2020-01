Biscardi: “Eriksen grandissimo ma attenti a una cosa. Inter, mercato futuro”

Eriksen da domani potrebbe diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Il giornalista Maurizio Biscardi, figlio d’arte, è intervenuto in collegamento con “Microfono Aperto” su “Radio Sportiva” e ha parlato di come il centrocampista danese in arrivo dal Tottenham potrà inserirsi in nerazzurro.

UN MINIMO DUBBIO – Christian Eriksen ieri non era nemmeno in panchina in Southampton-Tottenham, ormai il suo trasferimento all’Inter è solo questione di tempo. Il giornalista Maurizio Biscardi prova a ipotizzare l’inserimento del danese negli schemi di Antonio Conte: «È un giocatore di grandissima qualità. Attenzione però a una cosa: quando inserisci un giocatore come Eriksen, che comunque ha una sua fisionomia, può essere un problema di facilissima soluzione o di difficilissima soluzione. Quale problema? Gli devi trovare una collocazione in campo, e questo richiede del tempo. In questo tempo succede che subisci un calo di performance o che riesci a crescere, e questo si vede solo sul campo. Eriksen entra, lo devi far giocare e si deve integrare. Se si integra subito il gap parzialmente si colma, altrimenti ci vuole un pochino di pazienza e capire. Quello che si capisce è che l’Inter sta facendo una campagna acquisti tesa anche al futuro, per colmare questo gap (con la Juventus, ndr) che esiste».