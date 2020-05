Birindelli: “Parole Chiellini? Poteva pensarci di piÃ¹. Ora non serve veleno”

Birindelli: “Parole Chiellini? Poteva pensarci di più. Ora non serve veleno”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva”, Alessandro Birindelli, ex difensore della Juventus, ha commentato alcune frasi controverse di Giorgio Chiellini

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Alessandro Birindelli, ex difensore della Juventus, su alcune frasi controverse del capitano bianconero Giorgio Chiellini. «Gli voglio bene e lo stimo come persona ancor prima che calciatore, ma prima di fare certe dichiarazioni poteva pensarci di più, perché fomenti veleno che in questo momento non c’è bisogno».