Birindelli: «Inter un gradino superiore alla Juventus. Titolo? Tra milanesi»

Alessandro Birindelli è ritornato sulla sfida di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus. Per l’ex difensore, superiorità nerazzurra evidente. Poi qualche battuta sulla lotta scudetto

SUPERIORITÀ − Birindelli sulla gara di mercoledì: «In Supercoppa ho visto un’Inter superiore alla Juve e questo si notava già dalle prime fasi di gioco. Anche nell’atteggiamento la squadra di Allegri è stata molto bassa, sapendo che di fronte aveva un avversario più forte, con più esperienza per un gruppo che viene da ormai tre anni di lavoro insieme, prima con Conte e ora con Inzaghi. I bianconeri sono in via di ricostruzione, ci sono tanti punti interrogativi e tante conferme che ancora vanno ricercate».

LA GARA − Birindelli continua su Inter-Juventus: «Questo non saprei. Può succedere di tutto nelle partite secche, io parlo in generale a lungo raggio. L’Inter ora è più forte, un gradino sopra alla Juve, ma per quello che si è visto poi poteva succedere di tutto. Non è che la squadra di Allegri è stata inferiore o surclassata. Ma comunque c’era la sensazione che loro potessero segnare in qualsiasi momento a differenza nostra. In ogni caso è stata una sconfitta che poi è venuta solamente a causa di due errori individuali».

SCUDETTO − Le parole di Birindelli sulla corsa al titolo: «Vedo l’Inter sempre un gradino sopra le altre, poi subito dietro c’è il Milan che a sorpresa è sempre lì nonostante abbia mille difficoltà. I rossoneri tengono il passo anche con le assenze. Poi le altre al momento le vedo arrancare, ma non tanto sotto l’aspetto del gioco, quanto invece sotto l’aspetto della rosa corta. Quando mancano due o tre giocatori non trovano la stessa qualità con i sostituti».

Fonte: Juventusnews24