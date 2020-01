Birindelli: “Eriksen completo, Inter più vicina”. E Accardi ha una certezza

Birindelli – ex difensore della Juventus -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, commenta l’acquisto di Eriksen da parte dell’Inter ed elenca i benefici che può dare alla squadra nerazzurra. Accardi – ex difensore solo di passaggio all’Inter, oggi procuratore sportivo – promuove completamente l’arrivo del danese

INNESTO MIGLIORATIVO – I progressi nerazzurri sotto forma di crescita non sono passati inosservati, Alessandro Birindelli intravede una squadra finalmente competitiva: «L’Inter quest’anno si è avvicinata molto alla Juventus rispetto agli scorsi anni. Questo giocatore può essere importante e determinante per tante soluzioni. Christian Eriksen è un centrocampista completo, può ricoprire più ruoli in mezzo al campo. Negli anni ha fatto anche il trequartista svariando tra le fasce a ridosso delle punte. Sa inserirsi, calciare, finalizzare e mandare in porta i compagni. Si tratta di un giocatore duttile e moderno. All’Inter questo tipo di calciatore può essere utile per aggiungere qualità a una squadra già forte, solida ed equilibrata». Il procuratore Beppe Accardi intanto ha una certezza: «Eriksen è un giocatore che va a dare molta più forza all’Inter, su questo non ci sono dubbi».