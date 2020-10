Biraghi: “Fiorentina, buona partita a San Siro ma punti zero. Paghiamo…”

Cristiano Biraghi Fiorentina

Biraghi ha lasciato l’Inter per fare ritorno alla Fiorentina, ed è ora un punto fermo dei viola. Dopo la sconfitta per 1-2 contro la Sampdoria (vedi articolo) il terzino sinistro ha parlato a Sky Sport tornando sul match perso dai toscani per 4-3 al Meazza sabato scorso.

IL RAMMARICO – Cristiano Biraghi commenta Fiorentina-Sampdoria: «Arrivavamo da delle belle prestazioni. Avevamo fatto una buona partita a San Siro ma punti zero, questa è la verità. Qualcosa c’è, magari paghiamo un po’ di esperienza ma siamo una squadra giovane. Sono arrivati elementi d’esperienza, i giovani e tutti devono imparare al più presto: sono partite che se vogliamo fare un bel risultato, come chiediamo, dobbiamo dare di più».