Biraghi: “Conte uno dei migliori al mondo. All’Inter ho alzato il mio livello”

Biraghi, intervistato attraverso “Viola Channel”, dopo aver prolungato il suo contratto con la Fiorentina fino a 2024, in conferenza stampa ha raccontato la sua esperienza all’Inter sotto la guida di Antonio Conte.

CON CONTE – Biraghi in conferenza stampa dopo aver firmato il suo prolungamento del contratto con la Fiorentina ha risposto ad alcune domande dei giornalisti, una di queste in riferimento alla sua esperienza in nerazzurro sotto la guida di Antonio Conte: «Mi esperienza all’Inter? Antonio Conte è uno degli allenatori più bravi e preparati al mondo. Giocare a certi livelli in Champions League, Europa League e in campionato ma con obiettivi diversi, alza il livello generale di tutti e di conseguenza dei singoli giocatori».

