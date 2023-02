Bini: «Sorpreso da Mkhitaryan, uno dei migliori. Lukaku? È in ripresa»

DUE GIOCATORI − Graziano Bini sorpreso da Mkhitaryan. Le sue parole su Tmw radio: «Non mi sarei mai aspettato un rendimento del genere da parte di Mkhitaryan. Credo sia uno dei migliori fino ad oggi. L’altro giorno Lukaku l’ho visto in ripresa ed è più leggero nella corsa. Essendo così grosso, poi, ha bisogno di alcune partite per entrare in forma».