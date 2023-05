Bini: «Lautaro Martinez ha svoltato Inter-Lazio! Correa confema difetti»

Bini, sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato dell’Inter reduce dal successo sulla Lazio. L’ex calciatore nerazzurro sottolinea la prestazione di Lautaro Martinez

SVOLTA − Bini parla di Lautaro Martinez, decisivo in Inter-Lazio: «Inter-Lazio? Lautaro ha dato la svolta del match. Correa, insomma, penso abbia delle doti incredibili ma mi conferma i difetti che vedevo nella Lazio. Mi da l’idea che sia uno che non si sporca che se c’è da cadere nel fango non ci cade. Gioca in punte di piede. Ho sempre detto che lui faceva bene gli ultimi venti minuti. Ha delle doti tecniche molto buone ma non le riesce ad esprimere per carattere. Champions League? Per quello che riguarda i giocatori credo che sia Milan ed Inter abbiano passato un periodo molto critico, anche fisicamente. Rivedendole, però, mi sembra che anche fisicamente ci sia stato un upgrade. L’Inter e il Milan hanno dimostrato di avere grande intensità. È umano e normale che si possa pensare molto alla semifinale. Nelle ultime due, però, hanno dimostrato di avere la testa al campionato. Io tengo anche a ribadire ad una cosa per l’Inter. Siamo arrivati nelle prime quattro e alla semifinale ma io dico che se si perde la finale o la semifinale si torna ai venti punti dal Napoli. Arrivare in finale di Champions League va bene per la società e per l’economia della società. Per il resto poi si torna ai 20 punti».