Bini: «Inter, col Lecce il minimo indispensabile. Taremi farà bene»

L’ex nerazzurro Bini ha commentato la prestazione con vittoria dell’Inter contro il Lecce. Poi un accenno anche su Mehdi Taremi.

VITTORIA AGEVOLE – Graziano Bini, su Radio Sportiva, ha commentato in questo modo la vittoria di ieri dell’Inter contro il Lecce: «Serviva una vittoria, non è stata una grande partita, ma siamo ancora all’inizio e la squadra non è ancora giustamente al 100%. Ma vanno tre punti buonissimi, conquistati senza sforzarsi più di tanto. I cambi di Inzaghi sono stati fatti per far respirare e recuperare gente. E’ stata una partita gestita, non spettacolare. Ma solida per l’Inter, perché ha speso il minimo indispensabile. Non è che si può pretendere di essere in forma adesso, altrimenti sarebbe un disastro».

Sempre Inter, stavolta il pensiero su mercato e Taremi

BUON ACQUISTO – Infine, Bini promuove l’arrivo dell’attaccante iraniano: «Taremi? Non l’avevo mai visto giocare, l’ho visto ieri sera. Si muove bene, va anche in profondità. Credo che sia un ottimo acquisto. Mercato? Giustamente è stata riconfermata all’80-90% il gruppo dell’anno scorso, mica c’è gente che ha 40 anni. E in questi anni abbiamo Beppe Marotta, che è il valore aggiunto». A proposito di mercato, quello nerazzurro si è chiuso con l’arrivo di Tomas Palacios. L’argentino domani farà le visite mediche e firmare il contratto in sede per diventare ufficialmente un giocatore della Beneamata.