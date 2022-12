Bini: «Bastoni potrà diventare tra i migliori al mondo! Lukaku penalizzato»

Graziano Bini, ex giocatore dell’Inter, si è concentrato su Bastoni e Lukaku, due totem nerazzurri. Il primo a detta sua può diventare uno dei giocatori più forti nel suo ruolo. Le sue parole su Tmw Radio.

DUE PROTAGONISTI − Le parole di Bini su Lukaku e Bastoni: «Se ritorna il Lukaku di Conte l’Inter è apposto. Ora però bisogna ricordare che viene da un’annata in cui ha giocato poco; quest’anno si è presentato con qualche chilo in più e questo lo ha penalizzato. Ora dovrà ritrovare le giuste motivazioni, tutto parte da lui. In difesa? Io sono innamorato di Bastoni, credo che possa diventare uno dei difensori più forti del mondo. È completo e ha un bel piede, sia nel corto che nel lungo».