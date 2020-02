Binda: “Sarri? Giocatori Inter si butterebbero nel fuoco per Conte! I suoi…”

Binda – giornalista della “Gazzetta dello Sport” -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, critica l’approccio di Sarri alla Juventus rapportandolo a quello di Conte all’Inter. La differenza tra i due ambienti sembra netta

EMPATIA CONTE, MA SARRI? – I malumori e le critiche in casa bianconera continuano a piovere a senso unico sulla guida tecnica. Anche Nicola Binda non nasconde di essere piuttosto stupito dall’approccio dell’allenatore bianconero: «Io sto pensando a una cosa. Antonio Conte ha preso i suoi giocatori e li ha motivati a tal punto che loro si potrebbero buttare anche nel fuoco talmente ha preso loro il cuore. Maurizio Sarri nella Juventus questo non è riuscito a farlo. Però al Napoli mi sembra che la situazione con Sarri fosse diversa…». Questo il pensiero di Binda, che utilizza un metro di paragone che evidenzia ancora di più la sfida totale tra Inter e Juventus.