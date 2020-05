Binda: “Lautaro Martinez, segnali Barcellona. L’Inter non regala, Mertens…”

Lautaro Martinez continua a essere nel mirino del Barcellona, con l’Inter che in caso di cessione dovrà trovare un sostituto. Delle alternative, fra cui Mertens, ne ha parlato il giornalista del quotidiano “La Gazzetta dello Sport” Nicola Binda, in collegamento con la trasmissione “Aspettando il weekend” di Sportitalia.

OFFERTA IRRINUNCIABILE – A giudizio di Nicola Binda il Barcellona potrà mettere le mani su Lautaro Martinez: «Credo che sia in corso una di quelle manovre di corteggiamento ad ampio raggio. L’hanno presa molto larga, questi segnali che arrivano sono come dei messaggi d’amore che si mandano alla donna che si vuole conquistare. Se si è esposto anche Lionel Messi è sicuramente un calco sul tavolo che ha messo il Barcellona: se voleva far breccia nel cuore di Lautaro Martinez ha usato sicuramente le armi migliori. Adesso devono trovare una quadra l’Inter e il Barcellona: sicuramente l’Inter farà fatica a trattenerlo, dovrà trovare un’alternativa valida. Giuseppe Marotta non lo regalerà sicuro, lo farà pagare profumatamente com’è giusto che sia. Loro sono venuti a cercarlo, quindi sul prezzo devono assecondare l’Inter».

CHI AL SUO POSTO SE VA VIA? – Binda si esprime sui possibili sostituti dell’attaccante argentino: «Si sa che se vendi Lautaro Martinez vendi un giocatore determinante, che con Romelu Lukaku ha trovato un’intesa eccellente e velocemente. Dovrà ripartire da zero da questo punto di vista, però l’Inter si presenterebbe ai suoi tifosi con un altro calciatore all’altezza. Dries Mertens in coppia con Lukaku? Un ottimo reparto. L’Inter, già l’anno scorso, avrebbe voluto fare un accordo diverso: fino all’ultimo aveva cercato di prendere Edin Dzeko. C’era nell’aria il nome di Olivier Giroud, che poi ha rinnovato col Chelsea. Alexis Sanchez è stata una situazione di ripiego negli ultimi giorni, l’Inter sicuramente deve fare un salto di qualità davanti se vuole competere per lo scudetto».