Bijol non ha dubbi: «Gol contro l’Inter qualcosa di veramente speciale!»

Bijol ha segnato in Udinese-Inter dello scorso 18 settembre, partita vinta dai friulani in rimonta per 3-1. Sua la rete del momentaneo 2-1. Il difensore sloveno ricorda quel gol

SPECIALE − Jaka Bijol, difensore dell’Udinese, è ritornato sul gol messo a referto contro i nerazzurri nella gara terminata 3-1 per i friulani. Le sue parole su Chiamarsi Bomber: «Primo gol in campionato contro l’Inter? È stato il primo gol in Serie A di fronte ai nostri tifosi, nel nostro stadio ed è stato certamente qualcosa di speciale per me. Spero ancora di poter aiutare la squadra nella seconda parte della stagione».