Bijol confessa: «Lascerò l’Udinese, voglio crescere ancora!» Inter tra le ipotesi

Jaka Bijol ha parlato in maniera netta del suo futuro, escludendo di voler proseguire la sua esperienza all’Udinese. Di seguito le parole di un calciatore spesso accostato all’Inter.

IL COMMENTO – Jaka Bijol si è così pronunciato alle frequenze di Telefriuli in merito al suo futuro all’Udinese: «La stagione è stata buona, abbiamo fatto ottime partite. Alla fine abbiamo abbassato un po’ il livello, si poteva fare qualcosa di più. Non so dire perché lo abbiamo fatto, si tratta di una bella domanda a cui non so dare una risposta. Magari gli infortuni hanno pesato, ma anche l’assenza di soluzioni adeguate da parte della squadra. Il mio futuro? Sinceramente non mi vedo più all’Udinese, voglio fare uno step ulteriore e crescere ancora. Desiderio una nuova avventura per farlo. Italia o estero? Vediamo come andranno le cose».

Bijol dell’Udinese e non solo: i nomi per la difesa dell’Inter

LO SCENARIO – Bijol è uno dei calciatori accostati all’Inter per rinforzare la difesa dei nerazzurri in estate. Un altro profilo proviene anch’egli dall’Udinese, ossia Oumar Solet. Altri tre militano in una squadra di Serie A, cioè Sem Beukema, John Lucumí e Jay Idzes. L’idea è quella di investire per un calciatore che sia futuribile e al contempo pronto per misurarsi con una big come l’Inter. Le prossime settimane potranno dare delle indicazioni importanti sul difensore su cui si orienterà la decisione dei nerazzurri.