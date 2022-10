Bigon: «Seconda stella Inter e Milan? Per me ossessione! La Curva Nord…»

Alberto Bigon, campione d’Italia col Milan nella stagione 1978-79, intervento sulle frequenze di Radio Anch’io Sport ha espresso la sua opinione riguardo la seconda stella e il caso legato alla Curva Nord nerazzurra.

SECONDA STELLA – Alberto Bigon parla della seconda stella tanto ricercata dalle due milanesi in questa stagione: «Seconda stella ossessione per Inter e Milan? Auguro a entrambi di arrivarci prima di quello che è successo a me, perché anche per me stava diventando un’ossessione in occasione della prima stella. Più fortunati di me i ragazzi che arrivarono in quel periodo. Vedo nel Napoli tanta gioventù e tanta voglia di fare».

IL CASO – Bigon esprime la sua opinione anche sul caso legato alla Curva Nord in occasione di Inter-Sampdoria: «Questa vicenda mi fa venire in mente la finale a Roma della Coppa Italia tra Fiorentina e Napoli, è successo un fatto simile e la curva rischiò di far saltare la partita».