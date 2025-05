Bigon agli ‘smemorati’ (pure interisti): «Scudetto? Sabato l’Inter ha la finale di Coppa dei Campioni, scusate se è poco!»

L’ex allenatore del Napoli, Bigon, che sotto al Vesuvio ha vinto il secondo scudetto della storia (quello del 1990), sottolinea il grande percorso dell’Inter in Europa. C’è una finale di Champions League da giocare. Ci tiene a farlo ricordare a tutti.

TIRATA DI ORECCHIE A TUTTI – L’Inter non ha vinto lo scudetto, ma tra cinque giorni si andrà a giocare la seconda finale di Champions League degli ultimi tre anni. Un evento eccezionale, che sta passando un po’ in sordina. Alberto Bigon, allenatore del Napoli campione d’Italia nel 1990, ci tiene a ricordarlo su Radio Anch’io Sport tirando un po’ le orecchie a qualche smemorato (pure interista): «Non dimentichiamoci il percorso dell’Inter in Europa straordinario, sabato prossimo saranno in finale di Coppa dei Campioni, scusate se è poco. Complimenti a tutta l’Inter: dai vertici societari, all’allenatore fino ai giocatori».