Biglia: «Inzaghi? Grandissima carriera! Lautaro Martinez tra i più forti»

Lazio-Inter è una sfida fatta di tanti incroci, uno su tutti Inzaghi che torna all’Olimpico per la prima volta da avversario. Lucas Biglia – intervenuto ai microfoni di Sky Sport -, parla del suo rapporto con l’ex tecnico biancoceleste e loda Lautaro Martinez

RAPPORTO FORTE – Lazio-Inter vedrà Simone Inzaghi all’Olimpico per la prima volta da avversario. L’ex biancoceleste Lucas Biglia parla del tecnico nerazzurro: «Il mio rapporto con Inzaghi? Un grande rapporto, fin dal primo giorno in cui è arrivato in un momento difficilissimo, dove eravamo stati eliminati dall’Europa League e dopo aver perso un derby importante. E’ arrivato lui, si è messo davanti a tutti prendendosi la responsabilità e finora ha fatto una grandissima carriera. Lautaro Martinez oggi si trova con un allenatore che può farlo esprimere al meglio, con la Nazionale gioca sempre perché è uno dei migliori attaccanti al momento».