Bierhoff: “Hakimi? Sorpreso non sia rimasto al Real. Inter? Farà bene”

Oliver Bierhoff, ex calciatore del Milan ora dirigente della Federcalcio tedesca, ha parlato alla “Gazzetta dello Sport” concentrandosi sull’arrivo di Hakimi all’Inter, tra gli altri temi. Ecco le sue parole

CHE COLPO – La Bundesliga alla fine è stata portata a termine, dopo aver riaperto per prima i battenti. Proprio dalla Bundesliga, e in particolare dal Borussia Dortmund, è arrivato Achraf Hakimi, ufficializzato ieri come nuovo calciatore dell’Inter. Un acquisto importante, rapido e sorprendente che Oliver Bierhoff, dirigente della Federcalcio tedesca, ha commentato così: «È molto bravo, ha deciso parecchie partite a Dortmund con la sua velocità, sono convinto che farà bene all’Inter. E’ agile, mobile, buono. Sorpreso che non sia rimasto a Madrid? Un po’ sì, squadre come Inter, Milan e altre, escluso la Juventus, non hanno avuto la continuità che ti dà certezza di giocare le coppe. Se vai via dal Borussia in cui hai un ambiente meraviglioso e una squadra che lotta sempre per il campionato e gioca la Champions, il passo che fai deve essere grande. Però giocare a Milano affascina sempre, ci sarà stato qualcosa che lo ha portato lì, forse un sogno da bambino».

Fonte: La Gazzetta dello Sport