Bicanic rivela: «Ho consigliato Sucic all’Inter! È un Brozovic 2.0»

Miroslav Bicanic, ex calciatore ora agente sportivo, ha confessato di aver svolto un ruolo determinante nel passaggio di Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria all’Inter. Poi un paragone con Marcelo Brozovic.

IL RAGIONAMENTO – Miroslav Bicanic ha rilasciato un’intervista al portale croato Sportske, trattando anche del trasferimento di Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria all’Inter. L’ex calciatore ha rivelato un retroscena relativo alla trattativa che ha portato a tale risvolto di mercato: «Ho contattato Piero Ausilio e gli ho detto che nella Dinamo Zagabria c’era un grande giocatore. Ciò accadde a settembre dell’anno scorso, dopodiché i loro osservatori andarono a visionarlo dal vivo in Dinamo Zagabria-Monaco di Champions League, partita nella quale segnò quel gran gol con una finta e un pallonetto. Continuarono così a monitorarlo, stabilendo contatti con i suoi agenti e mostrando una chiara volontà di ingaggiarlo. Come intermediario dell’Inter in questo caso, sono contento che il trasferimento sia andato a buon fine».

Bicanic compara Sucic a Brozovic! Un nuovo tuttofare all’Inter

IL CONFRONTO – Bicanic ha poi proseguito indicando un calciatore, che ha fatto benissimo con la maglia dell’Inter, al quale Sucic può essere paragonato: «L’ho presentato con parole come Brozović “normale” o Brozović 2.0, la versione digitale, migliore e più sofisticata. Ecco come è iniziato tutto».