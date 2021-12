Biava: «Inzaghi eccezionale, rispetto a Conte sta dimostrando anche gioco»

Biava e Inzaghi sono stati compagni alla Lazio nella seconda parte della stagione 2009-2010, l’ultima da calciatore del tecnico dell’Inter. L’ex difensore, in collegamento con Maracanà su TMW Radio, lo elogia per quanto fatto rispetto a Conte.

HA MIGLIORATO LA SQUADRA – Da Giuseppe Biava tante buone parole per Simone Inzaghi: «Ha sempre dimostrato di essere un allenatore preparato. L’ha dimostrato negli anni alla Lazio, sinceramente non pensavo facesse così bene da subito all’Inter. Veniva da due anni di Antonio Conte, che chiede sempre tanto ai giocatori. Gli hanno venduto Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, pensavo avesse più difficoltà invece sta dimostrando. Anche con un bel gioco, che Conte all’inizio dello scorso anno non faceva: tanti giocatori fanno gol, ha una delle migliori difese. Inzaghi ta dimostrando tutto il suo valore, che aveva già fatto vedere ai tempi della Lazio. Sono contento per lui, è un ragazzo che vive di calcio e lavora per questo. Anche quando era calciatore viveva di calcio e conosceva tanti giocatori: se lo merita perché è una persona eccezionale».