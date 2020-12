Biasin: “Finalmente visto lo spirito di Inter e Conte. Non solo in campo”

Fabrizio Biasin

Biasin si augura che Sassuolo-Inter sia stata una svolta in positivo della stagione nerazzurra. Il giornalista, ospite di “Tiki Taka” su Italia 1, ha parlato di come la squadra di Conte dovrà fare di tutto per lottare ancora in Champions League.

NON È DETTA L’ULTIMA PAROLA – Fabrizio Biasin chiede calma nei giudizi, in tutti i sensi: «Rilancio del calcio a Milano? Aspetterei quantomeno la fine del girone d’andata. Il segnale dal Milan è arrivato. L’Inter è una squadra destinata a fare un grande campionato, perché come rosa è al livello della Juventus che vince da nove anni. Sassuolo-Inter 0-3? L’Inter arrivava da una non partita, quella col Real Madrid, e Antonio Conte si è molto arrabbiato per la reazione dei media. In tre giorni abbiamo finalmente visto l’Inter della passata stagione, quella che non gioca un gran calcio ma è attenta e concentrata. Finalmente abbiamo visto lo spirito dell’Inter di Conte, sia in campo sia fuori: abbiamo sentito Conte fuori dal campo ed è tornato quello di sempre. Speriamo che sia tornata l’Inter che abbiamo visto sino alla finale di Europa League. La proprietà ha chiesto a Conte la qualificazione agli ottavi perché è l’unico modo per restare a un certo livello».