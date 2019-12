Biasin: “Vidal vuole lasciare il Barcellona! Inter, a centrocampo Conte…”

Fabrizio Biasin, giornalista e noto tifoso dell’Inter, è intervenuto a “Radio Sportiva” per parlare delle strategie di mercato dei nerazzurri per accontentare le richieste del tecnico Conte

POSSIBILE ARRIVO – «Vidal sta cercando di andare via dal Barcellona perché vuole essere titolare in una squadra come l’Inter. Non credo che Conte farebbe a meno di uno come lui a centrocampo, ci sarà però poi spazio per tutti. L’Inter ha vissuto un Natale diverso rispetto agli scorsi in cui aveva cominciato il declino. Conte non si lascia sfuggire il momento e rimane sempre sul pezzo insieme a Oriali ». Queste le parole di Fabrizio Biasin sul mercato dell’Inter a centrocampo.