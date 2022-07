Biasin: «Vidal costato tanto e reso poco. Addio? Bene per l’obiettivo Inter»

Vidal sta per lasciare l’Inter dopo due anni di più ombre che luci. Il centrocampista cileno è vicino al Flamengo, un bene per scaricare un ingaggio molto pesante. Di questo ne ha parlato Biasin.



ESPERIENZA NEGATIVA − Direttamente dagli studi di Sportitalia Mercato, ha parlato Fabrizio Biasin: «Di Arturo Vidal valuto i due anni all’Inter molto negativi. Si valuta sia il valore che l’ingaggio. È costato tanto ma ha reso poco. È stata una richiesta di Antonio Conte esaudita ma che non ha portato a molto. L’Inter si libererà di un ingaggio pesantissimo. Un bel passo in avanti in vista dell’obiettivo da raggiungere a fine agosto: ridurre il 15% il monte ingaggi».