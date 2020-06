Biasin: “Tonali finirà a Inter o Juventus, la cifra. Una sensazione”

Tonali è uno dei gioielli in mostra in vista del mercato, con Inter e Juventus che secondo Cellino saranno le due possibili destinazioni (vedi articolo). Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, dà la cifra di valutazione del centrocampista del Brescia e si sbilancia su dove potrebbe andare.

IL PIÙ RICHIESTO – “Benvenuti nell’era di Sandro Tonali che piace a tutti e potrebbe finire qua e là. Massimo Cellino prova a gettare benzina sul fuoco delle trattative-multiple: forse riuscirà a gonfiare il prezzo, forse non ci riuscirà. Ora diremo la nostra in termini tecnici sull’argomento: il ragazzo finirà all’Inter, oppure alla Juventus per una cifra vicina ai quaranta milioni tutto compreso. ‘Questo lo sa anche mia nonna’, direte voi. Allora diciamo Inter a sensazione, anche se – così è – al momento non c’è un’offerta ufficiale”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Fabrizio Biasin