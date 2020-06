Biasin: “Tonali-Inter, buone possibilitÃ . Kumbulla? Ottimo prospetto”

Biasin: “Tonali-Inter, buone possibilità. Kumbulla? Ottimo prospetto”

Fabrizio Biasin, noto giornalista, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva” ha parlato di vari temi all’Inter. Tiene banco la questione Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, su cui è vivo l’interesse dei nerazzurri.

MERCATO – Fabrizio Biasin analizza la situazione attuale dell’Inter, tra campo e calciomercato. Oltre a Sandro Tonali, i nerazzurri seguono con interesse Marash Kumbulla: «Kumbulla? 20 anni, ottimo prospetto. Non bisogna però troppo innamorarsi sul mercato. Non so se andrà alla Juventus o all’Inter. Tonali? L’Inter non vuole andare oltre i 40 milioni, assomiglia a quella per Barella. Penso che ci sia l’ok del giocatore, si tratta di trovare la quadra con Cellino e secondo me ci sono buone possibilità. Conte? Ci sono tanti critici: ma per me sta facendo un ottimo lavoro anche se non so se vincerà subito. Nel futuro potrà avere successo però: con questo gruppo di lavoro vuole fare un salto in avanti importante e si pone obiettivi chiari. Eriksen? Come qualità non si discute, un tecnico intelligente come Conte deve essere bravo a trovargli la giusta collocazione a centrocampo. È talmente forte che una soluzione verrà naturale».