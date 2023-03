Biasin: «Tifoso Inter speri nella permanenza di Inzaghi! Un motivo»

Biasin non vuole sentire parlare di Inzaghi esonerato. A detta sua è ancora molto prematuro, visti i tanti impegni importanti dell’Inter. I nomi cominciano a circolare

LA POSIZIONE DI INZAGHI − In collegamento su Radio Sportiva, Fabrizio Biasin ha detto la sua sulla questione panchina: «Si fanno come sempre mille nomi, potrebbe tornare José Mourinho, è stato contattato Antonio Conte, c’è Thiago Motta o forse Tuchel. Tanta confusione. Qualcuno ha deciso che Simone Inzaghi non debba essere più l’allenatore dell’Inter, mi sembrano delle considerazioni un po’ premature. Un tifoso dovrebbe sperare di trovare Inzaghi anche il prossimo anno altrimenti la stagione dell’Inter vuol dire che è finita senza trofei. Nell’ambito di una società che ha diversi problemi dal livello economico, dubito fortemente che l’Inter possa essere allenata da allenatori costosi».

