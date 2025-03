Biasin richiama i tifosi: «Via la paura, solo orgoglio. Risultati Inter non banali!»

Nonostante le evidenti difficoltà l’Inter continua ad andare avanti e ad essere impegnati su tutti i fronti possibili. Il giornalista Fabrizio Biasin richiama i tifosi nerazzurri, evidenziando l’importanza dei risultati raggiunti.

L’ULTIMO MESE – Ospite di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin prova a rincuorare la tifoseria nerazzurra spiegando: «Tanti tifosi dell’Inter hanno paura. È vero che la squadra è stanca, perché gioca di più e ha un’età media elevata. Poi in questo momento ci sono giocatori infortunati anche di livello, che non riescono a dare il ricambio ai titolarissimi. Però nell’ambito di una stagione così impegnativa, che ci siano degli alti e dei bassi dev’essere messo in conto».

Inter, il bicchiere è mezzo pieno: parola di Biasin!

GLI ULTIMI QUINDICI ANNI – Fabrizio Biasin continua: «L’Inter è riuscita ad andare avanti in tutte le competizioni e questo dovrebbe essere motivo di orgoglio. Domani l’Inter ha la possibilità di qualificarsi ai quarti di finale di Champions League. Ciò ormai viene dato per scontata, ma non è così in realtà. Negli ultimi quindici anni è capitato due volte. È capitato due anni fa, quando Inzaghi è riuscito a portare la squadra in finale, e con Leonardo. Poi ci sono stati gli anni della non qualificazione, quelli dei gironi e quelli degli ottavi di finale. Quindi non è banale quello che sta succedendo».

VIVERE LA STAGIONE – Fabrizio Biasin conclude: «Certo che c’è il rischio che a fine stagione non vinci niente, considerando che hai tante partite e non è detto che tu riesca a superarle. Però uno deve vivere le stagioni per come si sistemano, in questo momento l’Inter ha mille partite e tantissime partite da affrontare. Il tifoso ha il terrore che si possa uscire da tutto, e può capitare, ma adesso deve godere di una squadra che è prima in classifica in campionato, ha la possibilità di andare avanti in Champions League ed ha anche una semifinale di Coppa Italia».