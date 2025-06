Biasin ai tifosi dell’Inter: «Dico a certi brontoloni di riposare le meningi!»

Biasin ha commentato il pareggio dell’Inter contro il Monterrey per 1-1. Poi un invito ai tifosi dell’Inter scettici dopo il pareggio contro la squadra messicana nel match d’esordio nel Mondiale per Club.

IL RAGIONAMENTO – Fabrizio Biasin si è pronunciato sul pareggio tra Monterrey e Inter – nella prima sfida del Mondiale per Club delle due compagini – e sul futuro della squadra meneghina. Il giornalista ha così parlato dalle colonne di TMW: «I nerazzurri hanno pareggiato con il Monterrey in una partita complicata da seguire, anche solo perché alle tre del mattino vorresti solo andare in branda. La partita ha raccontato cose interessanti sulle idee di Chivu per rinfrescare la squadra dal punto di vista dell’applicazione sul campo, ma sono passate in secondo piano per colpa del pareggio. L’1-1 ha trasformato una partita normale in un motivo per rompere i maroni allo stesso Chivu, ai finalisti di Champions ‘che si devono vergognareeee!’, ai nuovi arrivati, a tutti quanti».

Biasin si rivolge in modo netto ai tifosi dell’Inter

IL SUGGERIMENTO – Biasin ha concluso con un suggerimento ai tifosi dell’Inter: «Ecco, dopo una stagione così lunga i giocatori avrebbero certamente bisogno di prendere fiato, ma è il caso che anche certi brontoloni facciano riposare le meningi».