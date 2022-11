Biasin: «Thuram? Nulla di concreto! Si può fare un solo ragionamento»

L’Inter riflette sulle mosse da fare a gennaio per rinforzare la rosa. Tra i nomi trattati c’è anche quello di Thuram, attaccante in forza al Borussia Mönchengladbach (vedi articolo). Secondo Fabrizio Biasin, intervenuto nel corso di Microfono Sportivo su Radio Sportiva, per il francese c’è solo un’opzione possibile

MERCATO COMPLICATO – L’Inter a gennaio potrebbe rinforzare la rosa con Marcus Thuram, attaccante del Borussia Mönchengladbach e della Francia. Secondo Fabrizio Biasin, è un’operazione complicata: «Se arriva qualcuno in difesa? Io non credo che in difesa si farà qualcosa perché secondo me l’Inter andrà fino alla fine con questi difensori, a meno che non capitino cose straordinarie. Numericamente ci siamo, quindi non immagino cambiamenti in difesa. Thuram è una possibilità, ma solo quello: non c’è nulla di così concreto, soprattutto non penso possa farsi a gennaio perché bisogna mettere 10/15 milioni di euro sul piatto e l’Inter non ha questo tipo di possibilità. Si può ragionare su un accordo con il giocatore a partire da giugno ma bisogna tenere conto della concorrenza che adesso è spietata perché il giocatore ha numeri importanti e va a scadenza a fine stagione. C’è una possibilità ma non bisogna illudere nessuno: se arrivassero Real Madrid o Bayern Monaco non ci sarebbe nulla da fare».