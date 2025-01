Biasin ribadisce: «La Supercoppa Italiana conta. I motivi»

Alle ore 20 l’Inter affronterà l’Atalanta nella semifinale di Supercoppa Italiana. Fabrizio Biasin ribadisce su X l’importanza della competizione.

VIGILIA – Inter e Atalanta si giocano la finale di Supercoppa Italiana alle ore 20 a Riyadh in Arabia Saudita. La mattina di questo 1 gennaio Simone Inzaghi ed Henrikh Mkhitaryan hanno parlato in conferenza stampa, per gli avversari invece ci sono stati davanti ai giornalisti Marten de Roon e Gian Piero Gasperini. Entrambi gli allenatori hanno confermato l’importanza che daranno alla competizione. Nessun passo indietro, nessun turnover o altre scelte conservative per le partite successive.

Supercoppa Italiana importante per l’Inter: le parole di Biasin

IMPORTANTE! – C’è in palio il primo trofeo della stagione ed è molto importante non tanto vincere, ma non perdere soprattutto. Qualora arrivasse una sconfitta l’Inter non sarebbe esente da critiche, anzi. Tornerebbero i lunghi commenti sull’inadeguatezza di Simone Inzaghi, o almeno presunta. Vincere è un obbligo, qualsiasi competizione va giocata al massimo delle possibilità. Fabrizio Biasin la pensa allo stesso modo e ha scritto su X: «“La Supercoppa Italiana conta poco”. Cazzate. Se perdi, ti rompono le balle. Porta grano (8 milioni di euro al vincitore). Permette di aprire la bacheca, cosa affatto scontata nella stagione di qualunque club. La Supercoppa Italiana è “scomoda”, ma eccome se conta»