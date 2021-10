Biasin: «Supercoppa, decisione scorretta. Fiducia Dumfries. Stadio? 2070»

Fabrizio Biasin, intervenuto telefonicamente su QSVS, ha risposto ad alcune domande relative al mondo Inter. Il pensiero del giornalista di Libero su Supercoppa, Dumfries e tema stadio

SUPERCOPPA, DUMFRIES E STADIO − Biasin commenta brevemente alcune questione legate al mondo Inter: «Si tratta di una decisione non corretta perché si finisce per spostare due partite, non dico condizionare il campionato, ma se fossi un tifoso juventino sarei arrabbiato. Denzel Dumfries ha combinato un errore clamoroso domenica ma parlare di alternative già a gennaio mi sembra molto azzardato. Sono fiducioso delle qualità dell’olandese. Capisco le esigenze di club e sindaco ma giocare sulla mediazione mi fa sorridere. Significa che il futuro dello stadio sarà al 2070».