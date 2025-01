Biasin stuzzica e ricorda: «Conte, bella stilettata a Conte!»

C’è chi non ha particolarmente apprezzato le parole di Antonio Conte nel post-partita di Napoli-Juventus. Fabrizio Biasin è uno di questi e lo fa notare su X.

FUGA? – Il Napoli ha vinto contro la Juventus e lo ha fatto con il gol decisivo su calcio di rigore di Romelu Lukaku. La squadra di Antonio Conte ha ribaltato i bianconeri e ha ottenuto altri tre punti grazie al 2-1 maturato allo stadio Diego Armando Maradona. L’Inter ora è distante sei punti, ma gli mancano comunque due gare. Una è quella di domani a Lecce, l’altra sarà recuperata a febbraio con la Fiorentina.

Conte, Biasin lo smentisce dopo Napoli-Juventus!

PAROLE – Antonio Conte si è dedicato a parole pesanti nel post-partita di oggi. Ne ha avute per tutti, tra cui ovviamente l’Inter. Precisamente ha detto: «Quando sei all’Inter, al Milan e alla Juve c’è poco da chiacchierare, devi vincere. Lo dice la storia di questi club. Devi vincere e basta, non ci stanno se e ma». Fabrizio Biasin ha risposto a modo su X ricordando delle vecchie dichiarazioni di Conte da allenatore dell’Inter. Il giornalista ha scritto nello specifico: «Bella stilettata di Conte a Conte». Il riferimento è all’anno 2020, quando il salentino disse: «L’obbligo non è vincere ma essere protagonisti»