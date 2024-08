Biasin: «Strategia dell’Inter non mi disturba. Equilibrio più qualità sul mercato!»

L’Inter ha chiuso il suo calciomercato in entrata con l’approdo di Tomas Palacios a Milano. Il giornalista Fabrizio Biasin ha affermato di non essere contrario alla strategia scelta dai nerazzurri.

IL PIANO – L’Inter ha condotto una finestra estiva di calciomercato all’insegna dell’esigenza di colmare le lacune presenti in rosa. In particolare, affondando il colpo per calciatori ritenuti funzionali all’esigenza di arricchire ciascun reparto con vari potenziali titolari su cui contare anche nei match di cartello. Così devono essere letti gli acquisti a zero di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, così come quelli onerosi di Tomas Palacios e Josep Martinez. L’idea è quella di avere una squadra completa e pronta a competere su tutti i fronti.

Biasin si esprime sul modo di operare dell’Inter sul mercato!

IL RAGIONAMENTO – Del tema relativo al calciomercato in entrata si è occupato il giornalista Fabrizio Biasin a Radio Sportiva, esprimendosi in questi termini: «Sono abituato a situazioni in cui l’Inter chiude una finestra di mercato portando a casa un saldo zero tra acquisti e cessioni. A me questa cosa non disturba perché il fatto di stare a contare le cento lire è un bel presupposto. Dobbiamo cominciare a pensare che si debba fare così, mantenendo al contempo alta la competitività. Ancora per diverso tempo l’Inter non potrà permettersi di cambiare strategia».