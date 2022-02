Biasin: «Sputo Lautaro Martinez? Boiate da social! Inzaghi un solo errore»

Biasin liquida in poche parole la vicenda del presunto (per non dire inventato…) sputo di Lautaro Martinez nel derby Inter-Milan di sabato (vedi articolo). Il giornalista, su TuttoMercatoWeb, parla anche delle scelte di Inzaghi sui cambi.

ERRORE? – “La prima polemica riguarda Simone Inzaghi che, improvvisamente, sarebbe diventato un pirla, uno che non sa fare i cambi e ‘se c’era Conte…’ Inzaghi è ancora primo in classifica, questa sera si gioca un quarto di Coppa Italia, settimana prossima un ottavo di Champions League. Se l’Inter è lassù è grazie alla sua idea di calcio, e i cambi, ah, i cambi, sono quelli che sabato ha sbagliato ma, per esempio, in Supercoppa Italiana gli hanno permesso di vincere. E pure con il Sassuolo. Giù le mani. Ecco, poi sì, è vero, un errore l’ha commesso, un piccolo peccato di superbia che contro il Milan non ti puoi permettere, anche e soprattutto se i tuoi avversari non sono in gran giornata. L’Inter non può ancora scegliere di controllare le partite ma, soprattutto, deve imparare ad ammazzarle quando ne ha la possibilità. Poi, oh, per quanto importante si tratta pur sempre di una singola partita: gli stolti si fermano a quella, i vincenti provano ad archiviarla tornando a impressionare in quella successiva”.

MA QUALE SPUTO! – “Rompono le scatole a Lautaro Martinez per un presunto sputo. Di questa faccenda mi piace parlare in, definiamoli, termini mediatici. Lui non doveva sbraitare, e fin qui siam tutti d’accordo, perché quando ti incazzi passi sempre dalla parte del torto. Quanto al resto direi che no, non ha fatto quello che gli viene imputato. Se lo avesse fatto sarebbe gravissimo, così come è gravissimo che certi professionisti dell’informazione vadano dietro a boiate da social che improvvisamente – e decisamente per colpa loro – si trasformano in “notizie”. E tutto questo solo per ottenere un po’ di traffico in più”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Fabrizio Biasin