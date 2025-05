Biasin: «Spero che Inzaghi e l’Inter vadano avanti insieme!»

Siamo alla vigilia di Psg-Inter, partita che varrà per la finale di Champions League. Simone Inzaghi è tra gli uomini maggiormente tenuti d’occhio, Fabrizio Biasin ha una speranza e la spiega su Tutti Convocati.

PRESENTE E FUTURO – Negli ultimi giorni pare che l’attenzione si sia spostata più al futuro di Simone Inzaghi piuttosto che alla partita di domani. L’Inter si giocherà la finale di Champions League contro il Psg, eppure la decisione dell’allenatore nei giorni successivi tiene chiunque sulle spine. C’è timore di un’eventuale addio, anche il piacentino ne ha parlato pochi giorni fa ma ha chiesto di non approfondire l’argomento. Fabrizio Biasin ha espresso la sua speranza: «Pensi che oggi sia stata una vigilia a fari spenti? Credo sia stata anche una cosa ricercata dall’Inter stessa. Dopo il trambusto del finale di campionato e il Media Day, si è scelto di spegnere i riflettori per arrivare a questo appuntamento con la massima concentrazione possibile. Simone Inzaghi ha voluto evitare di parlare di quanto accadrà da domenica in poi e del suo futuro. Se resta? Sarei bravo se potessi dare questa risposta adesso, ho solo la speranza che si trovi un accordo per andare avanti». L’opinionista perciò non vorrebbe cambiamenti sulla panchina nerazzurra…