Biasin: «Sorpreso da Lautaro Martinez ma non nell’atteggiamento!»

Biasin sottolinea la prova di Lautaro Martinez nella partita tra Inter e Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Ecco, secondo il giornalista, la cosa più sorprendente del Toro.

STAGIONE BELLISSIMA – Fabrizio Biasin, ospite a Cronache Di Spogliatoio, si è espresso così sui nerazzurri: «Da vedere quante sono costate le rose delle 4 semifinaliste, ma all’Inter hanno costruito una bellissima macchina. Arrivo al punto e se poi non vinci niente. Ognuno ha una reazione soggettiva, per come la vedo io, per me è una stagione bellissima».

GIOCATE – Poi Biasin elogia il capitano e numero dieci dell’Inter: «Lautaro Martinez da quando veste la fascia da capitano questo atteggiamento l’ho sempre visto. A me non ha sorpreso l’atteggiamento, ma le giocate che ha fatto col Bayern Monaco. Veramente ha giocato da 8.5 in pagella, andava via a 4 giocatori, partita in velocità, non sempre gli ho visto fare questo tipo di partite».

GESTIONE – Infine, lo stesso Biasin ha chiuso elogiando Simone Inzaghi: «Tutte le volte che finisce una partita dell’Inter si arriva a ragionare sui cambi, ma la gestione della forza-lavoro di Inzaghi non è da criticare bensì da elogiare, perché il motivo del perché l’Inter si trova in corsa in tutte le competizioni».