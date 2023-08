Biasin: «Sommer non come Onana ma con esperienza! Punto su Frattesi»

Fabrizio Biasin valuta il neo acquisto dell’Inter Sommer, che a breve verrà ufficializzato. Il giornalista, intervenuto su Radio Sportiva, fa anche una previsione su Frattesi.

REGISTA DIFENSIVO – Fabrizio Biasin interviene su uno dei temi più caldi del mercato dell’Inter e non solo. Chiamato a rispondere ai tifosi durante la trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, il giornalista dichiara: «Yann Sommer può piacere o non piacere ma è sempre stata la prima scelta dell’Inter per sostituire André Onana. Quest’ultimo ha fatto benissimo ed è arrivato con tanti punti interrogativi. In realtà poi si è dimostrato veramente capace di fare quel tipo di calcio che piace a Simone Inzaghi. Infatti all’allenatore nerazzurro Sommer può piacere proprio perché ha quelle caratteristiche di un bravo portiere che, però, sa anche giocare con i piedi. Un regista difensivo per Inzaghi e per altri allenatori è davvero molto importante. Magari non sarà ai livelli di Onana ma l’Inter non ha preso un ragazzino: ha preso un giocatore che conosce e che ha un’esperienza pluriennale. Il centrocampista che farà più gol nell’Inter? Davide Frattesi mi sembra quello con l’attitudine maggiore a entrare nelle fase offensiva. Devo dire che anche Lazar Samardzic e Nicolò Barella ce l’hanno ma se proprio devo scommettere punterei su Frattesi».