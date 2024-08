Biasin: «Sommer? Non condanno! Inter, passo falso ma presente!»

Il pubblico nerazzurro rumoreggia dopo Genoa-Inter, gara d’esordio stagionale terminata in pareggio. Fabrizio Biasin analizza la gara, dicendo la sua anche sul portiere Yann Sommer.

ANALISI – Fabrizio Biasin interviene su Radio Sportiva all’indomani di Genoa-Inter. Il giornalista spiega il proprio punto di vista sul pareggio nerazzurro: «Critiche all’Inter? Questa è la storia del calcio. Siamo condizionati dal risultato, che porta titoli e tante volte non ci permette di analizzare con lucidità quello che è successo sul campo. Il dato di fatto è che l’Inter ha perso due punti da Campione d’Italia. All’esordio in Serie A vinceva da tanti anni, quattro o cinque addirittura, e quindi sicuramente questo è un passo falso. Ma se uno analizza la prestazione si rende conto che ci sia stata. Io credo che l’Inter abbia creato tanto».

Il punto di Biasin dopo Genoa-Inter

CONTENUTA – Fabrizio Biasin continua, soffermandosi anche sulla prestazione di Yann Sommer: «Magari non è ancora la squadra che abbiamo imparato a conoscere quando gioca alla sua velocità, diventando difficilmente contenibile. Ieri sono mancati un paio di chilometri per riuscire a chiudere la partita. Però il Genoa ha avuto anche dei meriti grandi, è riuscito a fare una partita di contenimento ma senza mai andare in affanno totale. Così come bisogna dire che il Torino ha giocato una grande partita contro il Milan. È vero che il Milan per 70 minuti abbondanti è stata inesistente ma io dall’altra parte ho visto una squadra giocare veramente a un bel livello. Mettere in discussione Sommer dopo un errore è una cosa alla quale io non partecipo. Per me lo svizzero è una garanzia, ha fatto vedere l’anno scorso quello che vale. Ieri ha commesso un errore, si è preso i suoi quattro in pagella com’è giusto che sia. Dalla prossima partita tornerà a fare quello che ha sempre fatto, cioè il portiere affidabile di una grande squadra».