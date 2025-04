Biasin: «Sommer un gigante! Nico Paz, futuro complicato»

Fabrizio Biasin, noto giornalista e tifoso dell’Inter, in collegamento con Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha parlato della vittoria di ieri sera dell’Inter in Champions League. Poi un commento su Nico Paz, obiettivo dei nerazzurri.

GRUPPO – Fabrizio Biasin, all’indomani della vittoria contro il Bayern Monaco, ha parlato della sua Inter in collegamento con Radio Sportiva. Queste le sue parole: «Repice è un grandissimo professionista e riesce a fare una cronaca emozionante. Ieri lo è stato per l’Inter, ma lo sarebbe stato anche per tutte le altre squadre italiane quando giocano in Europa. Ieri è stato un successo per l’Inter, ma lo farebbe per tutte le italiane in Europa. Meno male che c’è qualcuno come lui che riesce a trasmettere così tante emozioni. La squadra che è in cima alla classifica viene spesso maltrattata. Sommer ha la grande capacità di mantenere la calma, che è proprio ciò che si richiede ai giocatori più forti. Bisogna avere due o tre giocatori che non sentano la pressione. Sommer, ad esempio, ha gestito bene la calma ed è stato fondamentale nella gestione della palla. L’Inter ha pescato un grande portiere. In campionato ha subito diversi gol, ma in Champions League ha giocato partite molto compatte, a partire dagli attaccanti, che sono stati bravi a mantenere le distanze. Hanno fatto ottimi interventi in difesa, come Inzaghi ha chiesto. Nico Paz al Como ha un progetto almeno biennale. Il Real Madrid ha un diritto di recompra, ma credo che resterà a Como almeno per la prossima stagione».